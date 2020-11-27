В Москве запустят пилотный проект по электронным паспортам

До 1 декабря 2021 годы в Москве в качестве пилотного проекта будут введены электронные паспорта. Об этом говорится на сайте МВД России.

Сейчас ведомство совместно с Минцифры России, правительством Москвы, прочими госорганами, а также бизнес-сообществом прорабатывает этот вопрос.

Предполагается, что после эксперимента, проведенного в российской столице, электронные паспорта будут введены на территории всей страны.

По данным МВД, документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую с электронным носителем информации отечественного производства, на котором будут размещены данные, содержащиеся в действующем бумажном паспорте.