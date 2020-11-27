В Москве запустят пилотный проект по электронным паспортам
До 1 декабря 2021 годы в Москве в качестве пилотного проекта будут введены электронные паспорта. Об этом говорится на сайте МВД России.
Сейчас ведомство совместно с Минцифры России, правительством Москвы, прочими госорганами, а также бизнес-сообществом прорабатывает этот вопрос.
Предполагается, что после эксперимента, проведенного в российской столице, электронные паспорта будут введены на территории всей страны.
По данным МВД, документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую с электронным носителем информации отечественного производства, на котором будут размещены данные, содержащиеся в действующем бумажном паспорте.
Ключевые сведения о гражданине будут нанесены на самой карте, пишут «Известия». Их сможет считывать специальное мобильное приложение.
Ранее о создании электронных паспортов сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 543 / сут.
Умерли
38 558+496 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+26 682 / сут.
- В Москве запустят пилотный проект по электронным паспортам
- Лукашенко заявил о готовности помочь Польше в лечении заболевших COVID-19
- Названы правила поведения после прививки от коронавируса
- Ростех сообщил о «суровых» испытаниях уникального плавающего танка «Спрут»
- Сожителей заболевших COVID-19 в Москве будут тестировать дважды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru