Цифровые дубликаты российских документов могут появиться в 2021 году

Создание цифровых дубликатов основных российских документов может начаться в 2021 году. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Как сообщает РИА Новости, россияне смогут использовать электронные версии документов вместо привычных бумажных. По словам главы Минцифры, документы-двойники будут размещаться в специальных мобильных приложениях.

Шадаев добавил, что необходимо согласовать это решение, и программа электронных дубликатов может стартовать уже в следующем году.

Глава Минцифры подчеркнул, что подобная технология использовалась при создании цифровых пропусков с QR-кодом в период коронавирусных ограничений весной 2020 года. По словам Шадаева, по тому же принципу можно создавать цифровые копии других основных документов, таких как водительское удостоверение или паспорт транспортного средства.

Ранее Минцифры предлагало провести в Москве с июля 2020 года по декабрь 2021 года эксперимент, в рамках которого планировалось заменить паспорт специальным приложением «Мобильный идентификатор» при получении ряда государственных и муниципальных услуг. Глава ведомства отмечал, что приложение с QR-кодом более эффективно защитит персональные данные граждан и станет удобным дополнением к традиционному паспорту.

