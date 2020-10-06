Стартовала Всероссийская цифровая перепись населения
Всероссийская цифровая перепись населения стартовала с 1 октября, жителей 200 отдаленных районов в 26 регионах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока сосчитают первыми, сообщает официальный сайт Росстата
«Переписчики будут заполнять со слов респондентов электронные переписные листы, бумажные останутся только в качестве резерва на случай экстремальной погоды для электронной техники. Планшеты, впрочем, должны выдержать и –30 градусов. На устройствах будут отображаться также цифровые карты с маршрутом переписчика», — рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
По его словам, использование планшетов позволит собирать данные в два раза быстрее. Переписчиков можно будет узнать по брендированному шарфу красно-синей расцветки с белой надписью «Всероссийская перепись населения 2020» и голубому жилету со светоотражающими полосами и логотипом переписи. У сотрудника обязательно должны быть нагрудное удостоверение и паспорт.
Россияне смогут собственноручно внести данные о себе на Госуслугах с 1 по 25 апреля следующего года. «На самостоятельную интернет-перепись мы специально отвели 25 дней, а не весь апрель, чтобы понять, кто воспользуется этой услугой, а до кого до 30 апреля еще должны будут дойти переписчики. Главное — охватить всех», — отметил Смелов.
Всероссийская перепись населения проводится не реже чем один раз в десять лет. По данным Росстата, в 2010 году численность постоянного населения России составила 142,9 миллиона человек.
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