В Москве запустят онлайн-систему контроля работы таксистов
В столице в конце текущего года заработает система, запрещающая агрегаторам передавать заказы водителям такси, которые злостно нарушают правила дорожного движения и не соблюдают нормы режима труда и отдыха. Об этом сообщает «Коммерсант». Источник подчёркивает, что концепцию системы заммэра Максим Ликсутов анонсировал еще в марте 2019-го. Тогда сообщалось, что она будет представлять собой программный «шлюз» между таксистом и агрегатором заказов, который будет ограничивать поступление предложений.
Отмечается, что на портале госуслуг появится цифровой профиль водителя, через который компании смогут в онлайн-режиме отслеживать наличие штрафов за нарушение ПДД и статус водительских прав у нанимаемых и нанятых водителей, отмечают «Известия».
Ранее сообщалось, что первые такси без водителя могут появиться в Москве в 2024 году. Сейчас в столице проводится тестирование более сотни беспилотных автомобилей «Яндекса», однако при этом водитель обязательно должен быть за рулем машины.
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов заявил НСН, что это не пугает работников отрасли. Он назвал более серьезную проблему - таксистов стало больше, чем желающих на нем поехать.
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