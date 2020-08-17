В Москве запустят онлайн-систему контроля работы таксистов

В столице в конце текущего года заработает система, запрещающая агрегаторам передавать заказы водителям такси, которые злостно нарушают правила дорожного движения и не соблюдают нормы режима труда и отдыха. Об этом сообщает «Коммерсант». Источник подчёркивает, что концепцию системы заммэра Максим Ликсутов анонсировал еще в марте 2019-го. Тогда сообщалось, что она будет представлять собой программный «шлюз» между таксистом и агрегатором заказов, который будет ограничивать поступление предложений.

Отмечается, что на портале госуслуг появится цифровой профиль водителя, через который компании смогут в онлайн-режиме отслеживать наличие штрафов за нарушение ПДД и статус водительских прав у нанимаемых и нанятых водителей, отмечают «Известия».