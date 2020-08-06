«Яндекс» протестирует беспилотное такси на американцах

В американском городе Энн-Арбор (штат Мичиган) на регулярной основе запущено тестирование беспилотных автомобилей компании «Яндекс». Именно в этом городе разрешено беспилотным средствам выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулем, отмечается в сообщении компании.

«Первый в Европе сервис роботакси без водителей» уже почти два года действует в Иннополисе. Вне территории России Энн-Арбор стал второй тестовой зоной для беспилотников «Яндекса» - вслед за Тель-Авивом в Израиле.

В американском городе проживает около 120 тыс человек, располагается вблизи от автомобильной столицы США – Детройта и является университетским городом.