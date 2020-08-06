«Яндекс» протестирует беспилотное такси на американцах
В американском городе Энн-Арбор (штат Мичиган) на регулярной основе запущено тестирование беспилотных автомобилей компании «Яндекс». Именно в этом городе разрешено беспилотным средствам выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулем, отмечается в сообщении компании.
«Первый в Европе сервис роботакси без водителей» уже почти два года действует в Иннополисе. Вне территории России Энн-Арбор стал второй тестовой зоной для беспилотников «Яндекса» - вслед за Тель-Авивом в Израиле.
В американском городе проживает около 120 тыс человек, располагается вблизи от автомобильной столицы США – Детройта и является университетским городом.
«Яндекс» нацелен на тестирование своих беспилотных автомобилей в разных местах, чтобы система автономного управления работала одинаково хорошо в самых разных условиях.
«Различия в климате, организации дорожного движения и законодательстве создают множество разнообразных сценариев, в которых мы тестируем нашу систему. Так мы сможем получить универсальную технологию, применимую в любой точке мира", - уточнили в компании.
Первые прототипы были испытаны компанией весной 2017 года. В июне 2020 года «Яндекс» совместно с Hyundai Mobis представил четвертое поколение собственных беспилотных автомобилей на базе Hyundai Sonata. До конца текущего года планируется увеличить количество таких автомобилей до 100.
Ранее НСН сообщала, что Владимир Путин поручил кабмину разработать комплекс мероприятий по поэтапному вводу на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне. Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, в разработке этих мероприятий должны принять участие представители научно-технологического бизнес-сообщества и заинтересованные организации.
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