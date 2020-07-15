«У людей нет денег на такси». В профсоюзе рассказали о массовых сокращениях таксистов
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН назвал проблему этой сферы услуг - предложение превышает спрос.
Первые такси без водителя могут появиться в Москве в 2024 году. Сейчас в столице проводится тестирование более сотни беспилотных автомобилей «Яндекса», однако при этом водитель обязательно должен быть за рулем машины.
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов заявил НСН, что это не пугает работников отрасли. Он назвал более серьезную проблему - таксистов стало больше, чем желающих на нем поехать.
«На работу водителей такси эти беспилотные автомобили сильно не повлияют. Они же будут как маршрутки ходить. Во дворы не заедут, в другое какое-нибудь место тоже не смогут. Люди просто не будут этим активно пользоваться. А что касается массовых сокращений таксистов, то они уже идут. Рынок переполнен. Очень много водителей. Они приходят, думают, что здесь можно заработать, а не получается. У людей нет столько денег, чтобы столько такси вызвать», - рассказал он.
Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане был запущен в 2018 году. На данный момент список регионов расширен до 13 (добавились Владимирская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Самарская области, Санкт-Петербург и др)
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