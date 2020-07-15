«У людей нет денег на такси». В профсоюзе рассказали о массовых сокращениях таксистов

Первые такси без водителя могут появиться в Москве в 2024 году. Сейчас в столице проводится тестирование более сотни беспилотных автомобилей «Яндекса», однако при этом водитель обязательно должен быть за рулем машины.

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов заявил НСН, что это не пугает работников отрасли. Он назвал более серьезную проблему - таксистов стало больше, чем желающих на нем поехать.