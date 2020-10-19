В Москве запустили сервис для регистрации посетителей ночных клубов
Онлайн-сервис для регистрации посетителей ночных клубов и заведений, которые работают с полуночи до шести утра, заработал в Москве, передает ТАСС.
При сканировании посетителем QR-кода на входе в заведение его переводят на сайт этого сервиса, где нужно зарегистрироваться по номеру телефона или на портале мэрии Москвы.
Московские власти не исключают расширение системы регистрации или чек-ин, сообщал ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. В случае успеха системы QR-кодов в ночных клубах, к ней могут подключиться и другие отрасли - салоны красоты, магазины непродовольственных товаров и рестораны.
Немерюк добавил, что такая система используется во многих странах мира, напоминает Газета.ру.
Система чек-ин вводится в Москве с понедельника. В случае выявления коронавируса у кого-то из посетителей данная мера позволит оповестить всех присутствовавших людей о том, что они находятся в зоне риска и должны оперативно сдать тест на COVID-19.
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