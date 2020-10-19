Власти Москвы допустили ввод QR-кодов для салонов красоты и ресторанов
Московские власти не исключают расширение системы чек-ин. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.
В интервью, опубликованном в Instagram ресторатора Дмитрия Левицкого, Немерюк рассказал, что в случае успеха системы QR-кодов в ночных клубах, к ней могут подключиться и другие отрасли. Это, например, салоны красоты, магазины непродовольственных товаров и рестораны, отметил чиновник.
Немерюк считает, что система QR-кодов является некоей «альтернативой полному закрытию». И московские власти уже обсуждают с бизнесом возможность введения чекинов, благодаря которым люди смогут узнать о возможном заражении коронавирусом.
Система чек-ин вводится в Москве 19 октября. Работникам и посетителям развлекательных заведений, работающих с 00.00 часов ночи до 06.00 часов утра, необходимо при входе сканировать QR-код или отправить СМС на специальный короткий номер 7377. В случае выявления коронавируса у кого-то из посетителей данная мера позволит оповестить всех присутствовавших людей о том, что они находятся в зоне риска и должны оперативно сдать тест на COVID-19.
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