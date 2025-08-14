В Москве запустили проект для туристов с Ближнего Востока
Департамента транспорта столицы и телеканал RT совместно запустили проект «Привет, Москва!» для туристов из стран Ближнего Востока и севера Африки.
Как сообщает RT, в рамках проекта в центре столицы были размещены специальные плакаты. На них написаны приветствия на русском и арабском языках, а также изображены матрёшки и арабский кофейник далла, который символизирует восточное гостеприимство.
Кроме того, на плакатах находится ссылка, которая ведёт на специальный раздел, позволяющий арабоязычным гостям узнать о маршрутах транспорта, самых красивых местах Москвы и о проходящих в ней интересных событиях.
Отмечается, что плакаты будут приветствовать арабоязычных туристов до середины октября, когда в столице пройдёт саммит «Россия — арабский мир».
Ранее директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что с 23 августа иностранцы смогут находиться на территории России по единой электронной визе в течение 30 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
