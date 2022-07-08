В Москве запустили новые программы обучения для врачей общей практики

Врачи общей практики начнут изучать неврологию, урологию, эндокринологию и инфекционные болезни, заявил главный внештатный специалист по общей врачебной практике Департамента здравоохранения Виктор Фомин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в кадровом центре центре департамента здравоохранения Москвы открылись новые модули программы обучения для врачей общей практики. В июле специалисты начнут изучать четыре направления.

«Это неврология, это урология, это эндокринология, инфекционные болезни. Значение этих специальностей очень велико. Программа разработана ведущими врачами из медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, ведущими специалистами. Они прошли апробацию в кадровом центре. Очень важно то, что все эти 18-часовые программы предусматривают блок практической подготовки», - сказал Фомин.

В Москве насчитывается около трех тысяч врачей общей практики - в основном это участковые. Они уже завершили изучение первых трех из 13 модулей – оториноларингология, офтальмология и дерматовенерология.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, врачи общей практики обновят знания по узким специализациям.

