В Москве запустили масштабный проект проактивного диспансерного динамического наблюдения

В Москве активно продолжается процесс цифровизации здравоохранения. Так, в столице расширили уникальный проект по диспансерному динамическому наблюдению. Теперь во всех взрослых поликлиниках доступен этот новый метод контроля состояния пациентов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, подобные проекты особенно важны для пациентов с хроническими заболеваниями, врачи контролируют их состояние не от приема к приему, а постоянно – в динамике.

Пилотный проект по наблюдению москвичей был запущен в прошлом году на базе двух столичных поликлиник.

Москвичи более тысячи раз поделились с врачами информацией из своих электронных медкарт

Проект поможет не только увеличить продолжительность жизни москвичей с хроническими заболеваниями, но и значительно улучшить ее качество.

Также в Москве активно используются электронные медицинские карты. По словам Раковой, москвичи с октября прошлого года получили возможность предоставить временный доступ к данным своей электронной медкарты.

Получить такую информацию при желании пациента могут врачи даже частных клиник. Теперь пациенты могут оперативно получить второе экспертное мнение при необходимости.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ЗдравоохранениеМосква
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