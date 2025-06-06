В Энгельсе после угрозы атаки БПЛА поврежден жилой дом

В Энгельсе в Саратовской области поврежден жилой многоквартирный дом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Романа Бусаргина.

Незадолго до этого в регионе заявляли об угрозе атаки беспилотников Украины.

Здание находится на улице Тельмана.

В результате происшествия пострадавшие отсутствуют. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее стало известно, что беспилотники попытались атаковать НПЗ на окраине Энгельса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотники

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