В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
6 июня 202506:53
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, по предварительным данным произошел подрыв железной дороги. Происшествие случилось в Прохоровском районе. Произошел сход резервного тепловоза.
Пострадавших нет. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Часть железнодорожного полотна повреждена. Ремонтная бригада работает на месте.
Ранее при обрушении моста под Брянском пострадали 97 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесли законопроекты о переименовании трех городов Чечни
- В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
- $115 млрд исчезли: Глава РФПИ отметил уверенность Маска в поведении с Трампом
- СМИ: Россия не намерена нападать на НАТО
- Экскурсионный автобус с детьми перевернулся под Хабаровском
- Трамп заявил, что остановил «Северный поток — 2»
- Маск после ссоры с Трампом потерял около 34 млрд долларов
- В Энгельсе после угрозы атаки БПЛА поврежден жилой дом
- СМИ: Беспилотники попытались атаковать НПЗ на окраине Энгельса
- Собянин: Силы ПВО уничтожили девять БПЛА, летевших на Москву
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru