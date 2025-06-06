В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва

В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, по предварительным данным произошел подрыв железной дороги. Происшествие случилось в Прохоровском районе. Произошел сход резервного тепловоза.

Пострадавших нет. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Часть железнодорожного полотна повреждена. Ремонтная бригада работает на месте.

Ранее при обрушении моста под Брянском пострадали 97 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: АО "Мосинжпроект"
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