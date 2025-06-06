В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва

Три человека пострадали в результате атаки беспилотников в Тульской области 12 детей получили травмы во время ДТП с автобусом около Хабаровска Пожар на рыболовном судне «Айсберг» в Японском море продолжался два дня Канцлер Германии не упомянул вклад СССР в победу над нацистской Германией После ссоры с Дональдом Трампом Илон Маск стал беднее на 34 млрд долларов