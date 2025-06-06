Собянин: Силы ПВО уничтожили девять БПЛА, летевших на Москву

Военные России ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, направлявшихся на Москву, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.

Беспилотники атаковали пять районов Белгородской области

По его словам, на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Кроме того, в подмосковных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко.

Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в районе аэропорта в Брянске произошел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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