Экскурсионный автобус с детьми перевернулся под Хабаровском

Экскурсионный автобус, в котором находились дети, перевернулся под Хабаровском, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали десять человек

Он следовал в зоосад «Приамурский». Пострадали семеро пассажиров. По предварительным данным, происшествие случилось в районе дома 12 улицы Молодёжной села Воронежское-2.

Предварительно, у автобуса отказала тормозная система. В момент ДТП в салоне находилось 30 детей. Семеро из них доставлены в медицинское учреждение с ушибами.

Ранее в Ивановской области перевернулся автобус с 14 пассажирами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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