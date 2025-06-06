СМИ: Россия не намерена нападать на НАТО
Москва не намерена нападать на страны, входящие в Североатлантический альянс, несмотря на опасения Запада, сообщает The National Interest.
По данным издания, Кремль не заинтересован в расширении конфликта и не имеет стратегического мотива в распространении конфликта на Европу. А президент России Владимир Путин является «стратегическим оператором», который осознает последствия возможных действий, сказано в статье.
Ранее помощник российского президента Николай Патрушев заявил, что исходящие от НАТО в отношении России угрозы стремительно нарастают. Он заявил о разрушении основополагающих договоров по контролю над вооружениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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