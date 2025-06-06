По данным издания, Кремль не заинтересован в расширении конфликта и не имеет стратегического мотива в распространении конфликта на Европу. А президент России Владимир Путин является «стратегическим оператором», который осознает последствия возможных действий, сказано в статье.

Ранее помощник российского президента Николай Патрушев заявил, что исходящие от НАТО в отношении России угрозы стремительно нарастают. Он заявил о разрушении основополагающих договоров по контролю над вооружениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

