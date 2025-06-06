Маск после ссоры с Трампом потерял около 34 млрд долларов

Американский миллиардер Илон Маск на фоне ссоры с президентом США Дональдом Трампом за сутки потерял около 34 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index, в который попали 500 самых богатых людей мира.

СМИ: В администрации Трампа прошли совещания после конфликта с Маском

5 июня на закрытии рынка акции бумаги Tesla упали на 14,2%, что привело к потере компанией 152 млрд долларов. Маск за сутки потерял 33,9 млрд. Его состояние теперь оценивается в 335 миллиардов долларов, однако он по-прежнему возглавляет список самых богатых людей на планете.

Ранее Маск после слов Трампа об отмене субсидий завил, что его компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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