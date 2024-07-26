В Москве заочно осудили призывавшего убивать россиян украинского журналиста

В сообщении говорится, что журналиста признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, в возбуждении ненависти и вражды, а также в реабилитации нацизма.

По решению суда, Шарафмалу заочно было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили в течение пяти лет администрировать сайты.

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) к 11 годам колонии за фейки о российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

