В Москве заочно осудили призывавшего убивать россиян украинского журналиста
Мосгорсуд заочно осудил телеведущего из Украины Фахрудина Шарафмала (внесён в РФ в реестр террористов и экстремистов), который призывал к убийству россиян. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В сообщении говорится, что журналиста признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, в возбуждении ненависти и вражды, а также в реабилитации нацизма.
По решению суда, Шарафмалу заочно было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили в течение пяти лет администрировать сайты.
Ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) к 11 годам колонии за фейки о российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru