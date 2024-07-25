Росфинмониторинг внес экс-адвоката Новикова в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес экс-адвоката Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов.

Также бывший игрок передачи «Что? Где? Когда?» и бывший член Адвокатской палаты Москвы заочно приговорен к 8,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба Гагаринского районного суда Москвы.

Новиков обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Срок заключения будет исчисляться с даты экстрадиции Новикова в Россию или его задержания в РФ.

Новиков живет в Киеве с 2021 года. В октябре 2023 года ФСБ России сообщала, что он проходит по делу о государственной измене, передает «Радиоточка НСН».

