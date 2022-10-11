Военный аналитик назвал сроки активного наступления России на позиции ВСУ

Аналитик заявил, что к середине ноября ожидаются более благоприятных условия для развития наступления. Успеху операции поспособствуют два фактора: похолодание, а следовательно, подмерзание земли, и пополнение Вооруженных сил России за счет мобилизованных лиц.

Евсеев отметил, что мобилизованные граждане, скорее всего, не примут участие в самом наступлении, а будут использоваться во вспомогательных направлениях или в составе второго эшелона.

Ранее в Запорожье заявили о возможности быстрого освобождения занятых ВСУ позиций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

