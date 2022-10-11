Военный аналитик назвал сроки активного наступления России на позиции ВСУ

Интенсивное наступление российских военных на позиции ВСУ может начаться в середине ноября, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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Аналитик заявил, что к середине ноября ожидаются более благоприятных условия для развития наступления. Успеху операции поспособствуют два фактора: похолодание, а следовательно, подмерзание земли, и пополнение Вооруженных сил России за счет мобилизованных лиц.

Евсеев отметил, что мобилизованные граждане, скорее всего, не примут участие в самом наступлении, а будут использоваться во вспомогательных направлениях или в составе второго эшелона.

Ранее в Запорожье заявили о возможности быстрого освобождения занятых ВСУ позиций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Константин Михальчевский
ТЕГИ:МобилизацияПрогнозВСУВооруженные Силы РФНаступление
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