Военный аналитик назвал сроки активного наступления России на позиции ВСУ
Интенсивное наступление российских военных на позиции ВСУ может начаться в середине ноября, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Аналитик заявил, что к середине ноября ожидаются более благоприятных условия для развития наступления. Успеху операции поспособствуют два фактора: похолодание, а следовательно, подмерзание земли, и пополнение Вооруженных сил России за счет мобилизованных лиц.
Евсеев отметил, что мобилизованные граждане, скорее всего, не примут участие в самом наступлении, а будут использоваться во вспомогательных направлениях или в составе второго эшелона.
Ранее в Запорожье заявили о возможности быстрого освобождения занятых ВСУ позиций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+13 969 / сут.
Умерли
388 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+31 509 / сут.
- СМИ: ФРГ передала Украине первую систему ПВО Iris-T
- Зеленский предложил G7 отправить международных наблюдателей на границу с Белоруссией
- Военный аналитик назвал сроки активного наступления России на позиции ВСУ
- Зеленский призвал Запад ввести новые жёсткие санкции против России
- На «Госуслугах» стали принимать заявления на развод
- Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 64 рублей
- В Ростовской области объявили о старте второй волны мобилизации
- Белгородские власти заявили об обстреле ВСУ подстанции Шебекино
- Генсек НАТО назвал возможную победу России на Украине поражением альянса
- СМИ: Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru