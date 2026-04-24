В Москве заочно арестовали комика-иноагента Слепакова
Суд в Москве заочно арестовал комика Семена Слепакова (признан в России иностранным агентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.
Решение принял Басманный районный суд. Слепаков заочно арестован на два месяца с момента передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию страны либо с момента его фактического задержания в России.
Ранее против юмориста было возбуждено уголовное дело за нарушение закона об иноагентах. По данным столичной прокуратуры, Слепаков распространял информацию в соцсетях без указания статуса иностранного агента. За это дважды в течение года фигуранта привлекали к административной ответственности.
