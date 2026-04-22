Суд заочно приговорил кинокритика Долина к году колонии

Мировой суд в Москве заочно приговорил кинокритика Антона Долина (признан в РФ иностранным агентом) к одному году лишения свободы за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в период с октября 2022 года по март 2025-го Долин распространял в своих соцсетях информацию без указания маркировки иностранного агента. За это критика неоднократно привлекали к административной ответственности в течение года.

Мировой судья участка №353 по району Аэропорт признал Долина виновным.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год», - постановил суд.

Также критику на два года запретили администрирование сайтов в интернете.

Ранее суд в Москве оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в РФ в перечень иностранных агентов) на 7 млн рублей за уклонение от обязанностей иноагента, напоминает Ura.ru.

