Против Слепакова возбудили дело за нарушение закона об иноагентах
Против юмориста и актёра Семёна Слепакова (признан в РФ иноагентом) возбудили уголовное дело за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает RT.
В прокуратуре Москвы указали, что Слепаков распространил в соцсетях информацию без указания на статус иноагента, за что был дважды в течение года привлечен к административной ответственности.
«Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом РФ... Расследование на контроле в прокуратуре Москвы», - говорится в сообщении.
Ранее Верховный суд РФ не стал исключать Слепакова из списка иноагентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
