Против Слепакова возбудили дело за нарушение закона об иноагентах

В прокуратуре Москвы указали, что Слепаков распространил в соцсетях информацию без указания на статус иноагента, за что был дважды в течение года привлечен к административной ответственности.

«Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом РФ... Расследование на контроле в прокуратуре Москвы», - говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд РФ не стал исключать Слепакова из списка иноагентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».