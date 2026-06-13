В Воронежской области мужчина пострадал после атаки БПЛА
Один человек пострадал в результате падения фрагментов сбитых БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в мессенджере «Макс».
Как отметил губернатор, прошедшей ночью над двумя районами области нейтрализовали два дрона. По предварительным данным, разрушений нет.
«В одном из муниципалитетов при падении фрагментов БПЛА ссадину получил мужчина», - указал Гусев.
Пострадавшему оказали необходимую помощь.
Ранее в Темрюкском районе в Краснодарском крае один человек погиб, трое пострадали при атаке БПЛА.
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