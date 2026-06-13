В Воронежской области мужчина пострадал после атаки БПЛА

Один человек пострадал в результате падения фрагментов сбитых БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в мессенджере «Макс».

Как отметил губернатор, прошедшей ночью над двумя районами области нейтрализовали два дрона. По предварительным данным, разрушений нет.

«В одном из муниципалитетов при падении фрагментов БПЛА ссадину получил мужчина», - указал Гусев.

Пострадавшему оказали необходимую помощь.

Ранее в Темрюкском районе в Краснодарском крае один человек погиб, трое пострадали при атаке БПЛА.

