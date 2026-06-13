Россиянам рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию
Ряд категорий граждан России могут выйти на пенсию досрочно, рассказала директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.
В частности, право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют многодетные матери.
«При воспитании детей до восьми лет и наличии не менее 15 лет страхового стажа установлены следующие возрастные пороги: матери пяти и более детей - 50 лет, четырех детей - 56 лет, трех детей - 57 лет», - указала Гукасова.
Также выйти на пенсию досрочно могут родители детей-инвалидов. Воспитавший такого ребенка до 8 лет отец приобретает это право с 55 лет при страховом стаже от 20 лет, мать - с 50 лет при стаже не менее 15 лет.
Кроме того выход на пенсию раньше срока разрешен педагогическим и медицинским сотрудникам, работникам районов Крайнего Севера, работающим во вредных и опасных условиях специалистам.
Ранее эксперт Людмила Иванова-Швец рассказала, что в июле пенсии повысят в том числе россиянам, которым в июне исполнилось 80 лет, а также тем, у которых появились иждивенцы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Воронежской области мужчина пострадал после атаки БПЛА
- Россиянам рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию
- На промобъекте под Волгоградом произошло возгорание из-за обломков БПЛА
- В Госдуме спрогнозировали, сколько будет стоить доллар к концу года
- Коррупция и злоупотребление полномочиями: Как Мадьяр хочет разоблачить Орбана
- Депутат Нилов предложил ввести персональный полис ОСАГО на водителя
- Россиянам рассказали, как защитить персональные данные в интернете
- Футболист сборной США установил уникальное достижение на чемпионате мира
- Над территорией России сбили 177 украинских БПЛА
- Умер актер из «Семнадцати мгновений весны» Паул Буткевич