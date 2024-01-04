В Москве заметили зимнюю радугу
4 января 202411:58
Редкую зимнюю радугу зафиксировали в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что причиной редкого явления стало преломление света в ледяных иглах.
«Происходит процесс вымерзания водяного пара из-за сильного холода», — указал Тишковец в беседе с РИА Новости.
Ранее глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил о морозах в столичном регионе с 3 по 12 января, температура воздуха будет на 12-14 градусов ниже нормы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru