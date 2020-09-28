В Москве закрыли еще 13 магазинов за нарушение масочного режима

Ранее он заявил РИА Новости, что в столице пока не планируется приостанавливать работу ресторанов и кафе, а также давать им новые рекомендации по работе.

Вместе с тем в городе с понедельника начали действовать новые ограничения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями перейти на дистанционный формат работы. Работодателям же он посоветовал перевести как можно больше сотрудников на работу и обеспечить строгое соблюдение санитарных мер на рабочих местах.

Ранее на пресс-конференции НСН «Вакцина или таблетки: что спасёт россиян от коронавируса?» исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова заявила, что приход второй волны коронавируса зависит, с оной стороны от сознательности граждан.

«Руководство Москвы уже обвиняют, что они недостаточно жестко действуют. По моему мнению, нужно действовать жестче. В регионах ситуация совсем ужасная. Похоже, после первой волны все расслабились», - отметила Завидова.

