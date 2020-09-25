В московских такси снова поставят противовирусные перегородки
Один из сервисов онлайн-заказа такси вновь установит перегородки между водителем и пассажиром из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости.
Такие меры использовались в сотнях машин в столице с марта. Решение вернуть перегородки приняли из-за роста числа заболевших COVID-19 в последние недели.
Сервис такси также начал раздавать водителям маски, антисептики и перчатки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении ограничительных мер в городе с понедельника, 28 сентября. Они коснутся москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, которым рекомендовали перейти на удаленный режим работы. При этом нет никаких запретов на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.
Как заявил глава Сбербанка Герман Греф, согласно прогнозам, новый пик заболеваемости коронавирусом будет в ноябре. Вместе с тем он затруднился сказать, сколько продлится эта ситуация.
«Будет зависеть в том числе от того, насколько мы с вами будем добросовестно соблюдать правила изоляции и правила ношения предметов защиты", - отметил топ-менеджер.
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