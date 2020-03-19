Подхватившая коронавирус москвичка умерла в больнице
Пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в российской столице.
Известно, что 79-летняя пациентка имела целый ряд хронических заболеваний. Уточняется, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне тяжелых сопутствующих патологий, подчёркивают Известия.
Как заявила главврач московской инфекционной больницы №2 Светлана Краснова, скончавшаяся пенсионерка страдала от атеросклероза, гипертонической болезни сердца и сахарного диабета второго типа. При этом женщине была проведена полная комплексная интенсивная терапия.
Ранее 18 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что поводов для паники в связи с распространением коронавирусной инфекции в России нет. Он подчеркнул, что страна имеет существенный опыт в борьбе с эпидемиями и сможет справиться с угрозой.
К слову, канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев к солидарности в связи с пандемией коронавируса и сравнила ситуацию со Второй мировой войной.
По словам политика, никогда еще со времени Второй мировой войны от граждан страны не требовалось таких солидарных действий, как в борьбе с инфекцией, передает RT.
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