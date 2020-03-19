Подхватившая коронавирус москвичка умерла в больнице

Пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в российской столице.

Известно, что 79-летняя пациентка имела целый ряд хронических заболеваний. Уточняется, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне тяжелых сопутствующих патологий, подчёркивают Известия.

Как заявила главврач московской инфекционной больницы №2 Светлана Краснова, скончавшаяся пенсионерка страдала от атеросклероза, гипертонической болезни сердца и сахарного диабета второго типа. При этом женщине была проведена полная комплексная интенсивная терапия.