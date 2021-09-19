В Москве зафиксировали рекордную явку на онлайн-голосование

Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве зафиксирована на рекордных 93,3%. Число голосовавших на выборах в Госдуму превысило явку москвичей на голосовании о поправках в Конституцию РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.

Явка на выборах в Госдуму превысила 40%

«Побит рекорд явки на электронное голосование — 93,3% ранее зарегистрированных москвичей сделали свой выбор с помощью системы дистанционного голосования», — говорится в сообщении.

Напомним, явка на ДЭГ по поправкам к Конституции РФ в 2020 году составила 93,02%.

Сегодня в России заключительный день голосования. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.

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Фото: icmos.ru
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