В Москве зафиксировали рекордную явку на онлайн-голосование
Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве зафиксирована на рекордных 93,3%. Число голосовавших на выборах в Госдуму превысило явку москвичей на голосовании о поправках в Конституцию РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.
«Побит рекорд явки на электронное голосование — 93,3% ранее зарегистрированных москвичей сделали свой выбор с помощью системы дистанционного голосования», — говорится в сообщении.
Напомним, явка на ДЭГ по поправкам к Конституции РФ в 2020 году составила 93,02%.
Сегодня в России заключительный день голосования. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.
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