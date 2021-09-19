Явка на выборах в Госдуму превысила 40%. Об этом сообщили в Центризбиркоме, передает Интерфакс.

"Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва (явка) - 40,49%", - такие данные опубликованы на экране в информационном центре ЦИК РФ.

Активнее всего голосуют жители Тувы, Кабардино-Балкарии и Чечни. Минимальная явка зафиксирована в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях.

Сегодня в России заключительный день голосования. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.

Ранее политолог отметил снижение числа голосующих на дому москвичей в сравнении с 2020 годом.







