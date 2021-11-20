В Москве зафиксировали рекордное падение атмосферного давления

«Добавлю, что абсолютный рекорд низкого атмосферного давления для всего ноября в столице составляет 709,0 мм ртутного столба, который был установлен 25 ноября 1973 года», — уточнил Тишковец.

По мнению специалистов, снижение давления в Москве и области продолжит снижаться. Итоговое значение рекорда станет известно позже, отмечают «Известия».

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что падение в «барическую пропасть» в выходные не заметят 90% москвичей.

«Большинство людей даже не заметит этого перепада. Надо быть внимательными только людям с метеочувствительностью, а их не так уж и много. Я думаю, таких людей несколько процентов, но уж точно не больше 10% по самому максимуму. В основном это психологические факторы, как правило, впечатлительность женщин. Так что никаких специальных мероприятий это (подготовка к встрече с «барической пилой» - прим. НСН) не требует. Это только для избранного, ограниченного круга», - сказал Конев.