В Москве задерживались трамваи №17 из-за обрыва сети

Трамваи № 17 на проспекте Мира в Москве задерживались в связи с обрывом сети. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

«На проспекте Мира (в районе остановки "Улица Сергея Эйзенштейна") из-за обрыва контактной сети сторонним транспортом задерживаются трамваи №17», - отметили в ведомстве.

Маршрут общественного транспорта был временно изменен. Позже столичный департамент отчитался о восстановлении движения.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что все московские трамваи к 2035 году планируется перевести на беспилотные технологии.

