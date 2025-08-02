В Москве задерживались трамваи №17 из-за обрыва сети
Трамваи № 17 на проспекте Мира в Москве задерживались в связи с обрывом сети. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.
«На проспекте Мира (в районе остановки "Улица Сергея Эйзенштейна") из-за обрыва контактной сети сторонним транспортом задерживаются трамваи №17», - отметили в ведомстве.
Маршрут общественного транспорта был временно изменен. Позже столичный департамент отчитался о восстановлении движения.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что все московские трамваи к 2035 году планируется перевести на беспилотные технологии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru