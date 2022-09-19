В Москве задержан депутат по подозрению в совращении мальчика
В Москве задержан муниципальный депутат Артур Максаев, сообщает «РЕН ТВ».
Его подозревают в растлении 8-летнего мальчика. Об этом ребенок сообщил своему отцу, который обратился в правоохранительные органы. Инцидент был совершен во Дворце спорта «Москвич». По словам ребенка, Максаев, находясь в общем душе, предложил потереть спину. Мальчик отказался, однако мужчина настоял на своем и мочалкой потер ребенка.
Депутат доставлен в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время проверяются слова ребенка.
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