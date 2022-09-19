В Москве задержан депутат по подозрению в совращении мальчика

В Москве задержан муниципальный депутат Артур Максаев, сообщает «РЕН ТВ».

На Кузбассе убивший двух школьниц педофил получил пожизненное заключение

Его подозревают в растлении 8-летнего мальчика. Об этом ребенок сообщил своему отцу, который обратился в правоохранительные органы. Инцидент был совершен во Дворце спорта «Москвич». По словам ребенка, Максаев, находясь в общем душе, предложил потереть спину. Мальчик отказался, однако мужчина настоял на своем и мочалкой потер ребенка.

Депутат доставлен в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время проверяются слова ребенка.

Более 300 тысяч детей стали жертвами сексуального насилия со стороны священников католической церкви Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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