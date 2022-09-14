На Кузбассе убивший двух школьниц педофил получил пожизненное заключение

Трагедия произошла 6 сентября 2021 года в городе Киселевске. По данным следствия, две девочки на остановке обратились к мужчине, попросив у него семечки, чтобы покормить голубя. Пьяный гражданин уговорил школьниц сходить в магазин, где купил себе спиртное, а девочкам - еду для птицы и сладости.

Затем он убедил школьниц пойти к нему в гости. В заброшенном доме, где он временно проживал, пьяный педофил надругался над детьми, после чего задушил их и забросал тела матрасами. После задержания он признал вину.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, также он будет обязан выплатить два млн рублей компенсации одному из потерпевших и 500 тысяч в отношении другого потерпевшего», - уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что в отношении полицейских, которые должны были осуществлять надзор за преступником, как за лицом, освободившимся из мест лишения свободы, было возбуждено дело о халатности.

Ранее Костромской областной суд признал ранее судимых 45-летнего и 24-летнего мужчин виновными в похищении, изнасиловании и убийстве пятилетней девочки, и назначил им наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».