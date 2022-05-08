В Москве задержали сторонников неонацистов, готовивших теракты ко Дню Победы

Оперативники задержали в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М.К.У.), сообщает РИА Новости.

В России задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.»

Злоумышленники планировали совершить теракты и массовые убийства на территории страны ко Дню Победы. Задержания проведены при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова».

Как сообщили оперативники, молодые люди выполняли задание лидера М.К.У., украинца Егора Краснова, по совершению терактов и массовых убийств на территории России ко Дню Победы 9 мая.

Видео с поджогом сторонники неонацистов планировали распространить в интернете для устрашения россиян и привлечения новых сторонников в организацию. Также радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств.

Ранее стало известно о том, что учащийся колледжа в Тверской области намеревался совершить теракт во время празднования Дня Победы. Осуществить теракт он планировал «в целях реализации идей экстремистского сообщества «Маньяки: культ убийств» («М.К.У»)».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:День ПобедыТерактыЗадержание
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