В Москве задержали сторонников неонацистов, готовивших теракты ко Дню Победы

Злоумышленники планировали совершить теракты и массовые убийства на территории страны ко Дню Победы. Задержания проведены при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова».

Как сообщили оперативники, молодые люди выполняли задание лидера М.К.У., украинца Егора Краснова, по совершению терактов и массовых убийств на территории России ко Дню Победы 9 мая.

Видео с поджогом сторонники неонацистов планировали распространить в интернете для устрашения россиян и привлечения новых сторонников в организацию. Также радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств.

Ранее стало известно о том, что учащийся колледжа в Тверской области намеревался совершить теракт во время празднования Дня Победы. Осуществить теракт он планировал «в целях реализации идей экстремистского сообщества «Маньяки: культ убийств» («М.К.У»)».

