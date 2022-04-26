Тверской студент планировал совершить теракт во время празднования Дня Победы

В документе говорится, что задержанный является «приверженцем экстремистской идеологии», осуществить теракт он планировал «в целях реализации идей экстремистского сообщества «Маньяки: культ убийств» («М.К.У»)»

Также в докладе уточняется, что студент планировал атаку на объект транспортной инфраструктуры. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае, который готовил сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).