В Москве за сутки выявлено 595 новых случаев заболевания коронавирусом

В России обнаружен за последние сутки 771 случай заражения в 29 регионах. За сутки погибли от инфекции шесть человек.

Подходящую к концу нерабочую неделю нужно продлевать, заявили на совещании с президентом России вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров в эфире НСН поддержал идею продлить срок действия ограничительных мер.

«По логике, вот эта неделя — это половинчатая мера, она ничего не даст. Перед понедельником народ гулял, как последний раз в жизни. Сейчас выйдем, и опять всё начнётся, вторая волна пойдёт. Зачем? Если уж делать, то на две недели, то есть на инкубационный период», - считает он.











