В Москве за сутки выявлено 1998 случаев COVID-19

3 июня в столице этот показатель составил 1842 новых заболевших. Столь низко он не опускался с 16 апреля.

По информации оперштаба, 43,8% новых заразившихся — люди в возрасте от 18 до 45 лет. За сутки в городе выздоровел ещё 3061 пациент, лечившийся от коронавирусной инфекции.

В Москве сохраняется режим самоизоляции и пропускной и масочный режим, они действуют как минимум до 14 июня. Власти допускают дальнейшее ослабление ограничений. Однако, по словам мэра Сергея Собянина, носить маски придётся до появления вакцины, поступление которой в городе ожидают к октябрю.

