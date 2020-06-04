В Москве за сутки выявлено 1998 случаев COVID-19
Показатель ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Москве остаётся на минимальном за последний месяц уровне, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Так, за сутки к утру 4 июня коронавирус подтверждён ещё у 1998 пациентов.
3 июня в столице этот показатель составил 1842 новых заболевших. Столь низко он не опускался с 16 апреля.
По информации оперштаба, 43,8% новых заразившихся — люди в возрасте от 18 до 45 лет. За сутки в городе выздоровел ещё 3061 пациент, лечившийся от коронавирусной инфекции.
В Москве сохраняется режим самоизоляции и пропускной и масочный режим, они действуют как минимум до 14 июня. Власти допускают дальнейшее ослабление ограничений. Однако, по словам мэра Сергея Собянина, носить маски придётся до появления вакцины, поступление которой в городе ожидают к октябрю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru