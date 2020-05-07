В Москве за сутки выписали больше пациентов с СOVID-19, чем госпитализировали

За прошедшие сутки в Москве госпитализировали меньше пациентов с COVID-19, чем вылечили и выписали из больниц. Как пишет ТАСС, об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что динамика госпитализации в мегаполисе находится на стабильном уровне. При этом Собянин подчеркнул, что распространение коронавирусной инфекции в России продолжается и власти страны должны быть готовы к разным сценариям, пишет РЕН ТВ.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве за сутки от коронавируса вылечились ещё 769 пациентов. Общее число выздоровевших в Москве составило 9 227 человек, подчеркивает RT.