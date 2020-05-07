В Москве за сутки выписали больше пациентов с СOVID-19, чем госпитализировали
За прошедшие сутки в Москве госпитализировали меньше пациентов с COVID-19, чем вылечили и выписали из больниц. Как пишет ТАСС, об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что динамика госпитализации в мегаполисе находится на стабильном уровне. При этом Собянин подчеркнул, что распространение коронавирусной инфекции в России продолжается и власти страны должны быть готовы к разным сценариям, пишет РЕН ТВ.
Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве за сутки от коронавируса вылечились ещё 769 пациентов. Общее число выздоровевших в Москве составило 9 227 человек, подчеркивает RT.
Напомним, за минувшие сутки в России был выявлен 11 231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в РФ, подчеркивает телеканал 360.
Таким образом всего в России зарегистрировано 177 160 инфицированных в 85 регионах.
Отмечается, что наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 6 703, ещё 842 — в Подмосковье. На третьем месте — Нижегородская область, где 312 инфицированных. Также в пятёрке Санкт-Петербург с 306 случаями и Республика Дагестан со 105, подчеркивает Свободная пресса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru