В Москве за сутки скончались еще 76 пациентов с COVID-19

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 8 978. Накануне сообщалось о 74 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 26 338 новых случаев коронавируса, из них 6 511 – в Москве. Общее число заражений в РФ приближается к 2,3 млн.



В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

