В Москве за сутки скончались еще 76 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 76 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 8 978. Накануне сообщалось о 74 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 26 338 новых случаев коронавируса, из них 6 511 – в Москве. Общее число заражений в РФ приближается к 2,3 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:ЖертвыПандемияКоронавирусМосква
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