В Москве за сутки скончались 68 пациентов с COIVD-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 68 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 7004.

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По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 18 648 новых случаев коронавируса, из них 5 150 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,6 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ. Днем ранее стало известно о гибели 63 заболевших.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваСмертностьКоронавирус
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