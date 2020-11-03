В Москве за сутки скончались 68 пациентов с COIVD-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 68 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 7004.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 18 648 новых случаев коронавируса, из них 5 150 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,6 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ. Днем ранее стало известно о гибели 63 заболевших.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
28 828+355 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+15 331 / сут.
- В Москве за сутки скончались 68 пациентов с COIVD-19
- Трамп не исключил, что о его победе объявят уже вечером
- Путин раскрыл, чему научился у Черномырдина
- Число жертв землетрясения в Измире выросло до 111
- СМИ: Белый дом сократил число гостей на приёме после выборов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru