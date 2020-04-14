В Москве за сутки оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков

Для передвижения по Москве на личном или общественном транспорте в столице за сутки оформлено 3,2 млн цифровых пропусков. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. Отмечается, что после первичных проверок будут аннулированы около 900 тыс. пропусков, содержащих некорректные или недостоверные данные. Об этом сообщил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, подчёркивает RT.

Кроме того, он обратился к жителям столицы с просьбой не оформлять пропуска «просто так», для галочки или «на всякий случай, отмечает Свободная пресса.

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Напомним, проверять цифровые пропуска начнут со среды, 15 апреля. Они необходимы для любых передвижений по мегаполису с использованием личного или общественного транспорта. Ходить пешком, по-прежнему, можно без пропуска, однако при этом необходимо соблюдать правила и ограничения, установленные указом мэра Москвы.

Ранее НСН писала, что сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля начнут проверять всех водителей, направляющихся в столицу, на въездах в Москву. Эти меры направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Сотрудников ГИБДД будет интересовать наличие у водителей, въезжающих в город, пропуска, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
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