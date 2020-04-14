В Москве за сутки оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков
Для передвижения по Москве на личном или общественном транспорте в столице за сутки оформлено 3,2 млн цифровых пропусков. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. Отмечается, что после первичных проверок будут аннулированы около 900 тыс. пропусков, содержащих некорректные или недостоверные данные. Об этом сообщил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, подчёркивает RT.
Кроме того, он обратился к жителям столицы с просьбой не оформлять пропуска «просто так», для галочки или «на всякий случай, отмечает Свободная пресса.
Напомним, проверять цифровые пропуска начнут со среды, 15 апреля. Они необходимы для любых передвижений по мегаполису с использованием личного или общественного транспорта. Ходить пешком, по-прежнему, можно без пропуска, однако при этом необходимо соблюдать правила и ограничения, установленные указом мэра Москвы.
Ранее НСН писала, что сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля начнут проверять всех водителей, направляющихся в столицу, на въездах в Москву. Эти меры направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Сотрудников ГИБДД будет интересовать наличие у водителей, въезжающих в город, пропуска, пишет РИА ФАН.
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