В Москве за сутки оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков

Для передвижения по Москве на личном или общественном транспорте в столице за сутки оформлено 3,2 млн цифровых пропусков. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. Отмечается, что после первичных проверок будут аннулированы около 900 тыс. пропусков, содержащих некорректные или недостоверные данные. Об этом сообщил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, подчёркивает RT.

Кроме того, он обратился к жителям столицы с просьбой не оформлять пропуска «просто так», для галочки или «на всякий случай, отмечает Свободная пресса.