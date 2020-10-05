В Москве за неделю приостановили работу 31 предприятия из-за масок

За минувшую неделю власти Москвы временно закрыли 31 предприятие за нарушение масочного режима, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Всего же с момент начала проверок Роспотребнадзора из-за нарушения санитарных правил пришлось приостановить работу 93 предприятий.

Вместе с тем Немерюк заявил, что москвичи стали ответственнее относиться к ношению масок и перчаток в магазинах.

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Ранее Владимир Познер призвал штрафовать на 25-50 тысяч рублей за отказ носить маски.

Однако перед штрафом он предложил поговорить с такими людьми. По его словам, России стоит перенять опыт Франции, где уже штрафуют за нарушение масочного режима.

Кроме того, он предложил отрицающим существование коронавируса жить в вольере, говорится сообщении на его сайте.

По словам журналиста, он не сомневается в наличии этого вируса и пандемии и делает все возможное, чтобы не заболеть.

Между тем, в понедельник в московском метро мужчина набросился с кулаками на женщину из-за того, что она кашляла и в этот момент находилась без маски.

Инцидент произошел на станции «Профсоюзная». Находящиеся рядом пассажиры смогли защитить женщину от возмущенного мужчины. Полиция начала проверку.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
ТЕГИ:самоизоляцияМагазиныЗащитная маска
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