В Москве за час выпало более четверти месячной нормы осадков
Свыше четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за час, сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.
В сообщении уточняется, что в период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В ЦАО зафиксировано 23 мм осадков, в СВАО - 22 мм, в САО - 21 мм.
Отмечается, что основной объём воды уходит в ливневую сеть самотёком.
«Бригадами «Мосводостока» выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника», - говорится в сообщении.
Ранее из-за непогоды городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru