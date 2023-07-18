В Москве за час выпало более четверти месячной нормы осадков

В сообщении уточняется, что в период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В ЦАО зафиксировано 23 мм осадков, в СВАО - 22 мм, в САО - 21 мм.

Отмечается, что основной объём воды уходит в ливневую сеть самотёком.

«Бригадами «Мосводостока» выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника», - говорится в сообщении.

Ранее из-за непогоды городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».