Ливень за час затопил несколько улиц в Москве

Сильный дождь прошел в Москве, затопив несколько улиц за час.

Метеоролог рассказал, какая погода ожидает Москву в первую неделю августа

Среди улиц, в частности, проспект Мира, шоссе Энтузиастов, Королева, Большая Никитская и другие. Дождевая вода практически полностью покрывает колеса автомобилей.

По фотографиям и видео москвичей в соцсетях видно, что некоторые машины в связи с затоплением заглохли посередине дороги, где-то вода затопила салон автобуса.

Как ожидается, непогода в столице сохранится ближайшие сутки.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваЛивень
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