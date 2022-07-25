Ливень за час затопил несколько улиц в Москве
25 июля 202221:18
Сильный дождь прошел в Москве, затопив несколько улиц за час.
Среди улиц, в частности, проспект Мира, шоссе Энтузиастов, Королева, Большая Никитская и другие. Дождевая вода практически полностью покрывает колеса автомобилей.
По фотографиям и видео москвичей в соцсетях видно, что некоторые машины в связи с затоплением заглохли посередине дороги, где-то вода затопила салон автобуса.
Как ожидается, непогода в столице сохранится ближайшие сутки.
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25 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru