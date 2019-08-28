В Москве выявлено фиктивное оформление полицейскими более 60 тысяч мигрантов
Против бывших московских полицейских возбуждено дело по факту фиктивного оформления ими более 60 тысяч мигрантов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет.
Отмечается, что дело уже направлено в суд. Как пишет агентство, информация о подделке полицейскими документов вскрылась, когда следователи вели расследование дела о покупке наркотиков против одного из бывших полицейских.
По версии следствия, за нелегальное оформление около 64 тысяч мигрантов с июля 2016 по октябрь 2017 года полицейские выручили более 44 млн рублей.
В начале августа сообщалось, что в Подмосковье накрыли цех с нелегальными мигрантами.
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