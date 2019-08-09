В Подмосковье накрыли цех с нелегальными мигрантами
В ходе операции «Нелегал – 2019» в Богородском округе Подмосковья были выявлены 93 нелегальных мигранта, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Сотрудники полиции навестили две сотни производств, строительных объектов и торговых точек. В частности, в Кудиново был найден швейный цех, где жили и работали иностранцы.
В результате нелегалы были оштрафованы на 5 тысяч рублей каждый, их обязали покинуть территорию России. Кроме того, 45-летний местный житель стал фигурантом уголовного дело – его заподозрили в организации нелегальной миграции.
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