В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 за два месяца

В Москве за сутки зафиксировано самое низкое за два месяца число новых случаев заражения COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Там подчеркнули, что в столице подтверждена 1 тысяча 40 новых случаев инфицирования. Известно, что более 42% среди новых заболевших – это люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Также сообщается, что все пациенты, а также находящиеся с ними в контакте люди

Напомним, в Москве все желающие могут пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Сделать это можно в 30 поликлиниках по предварительной записи. С собой нужно иметь полис ОМС и паспорт. Результаты теста будут доступны в электронной медицинской карте в течение трех дней.