В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 за два месяца
В Москве за сутки зафиксировано самое низкое за два месяца число новых случаев заражения COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Там подчеркнули, что в столице подтверждена 1 тысяча 40 новых случаев инфицирования. Известно, что более 42% среди новых заболевших – это люди в возрасте от 18 до 45 лет.
Также сообщается, что все пациенты, а также находящиеся с ними в контакте люди
Напомним, в Москве все желающие могут пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Сделать это можно в 30 поликлиниках по предварительной записи. С собой нужно иметь полис ОМС и паспорт. Результаты теста будут доступны в электронной медицинской карте в течение трех дней.
Между тем, за минувшие сутки в России выявили 7 790 новых случаев COVID-19 в 83 регионах. Наибольшее число из них зафиксировано в Москве — 1 040, ещё 667 — в Подмосковье. На третьем месте — Ханты-Мансийский АО, где 243 инфицированных. Также в пятёрке Нижегородская область и Санкт-Петербург с 231, подчеркивает Свободная пресса.
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