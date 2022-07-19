В Москве выявили пять случаев заражения подвидом COVID-19 «Кентавр»

Как отметили в ведомстве, за последние две недели 1,85% от общего количества сиквенсов было отнесено к линии BA.1 геноварианта «омикрон», 45,74% — к линии BA.2, 51,67% — к линиям BA.4/BA.5, 0,73% – к геноварианту «дельта».

«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "омикрон". Забор материала датирован июлем. Материал отобран в г. Москва», — цитирует РИА Новости сообщение федеральной службы.

Болезнь протекает у пациентов в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.

